В Самаре пройдет крупный турнир по профессиональному боксу «Буря на Волге»

По словам организаторов, турнир станет значимым событием в жизни города и области и будет способствовать популяризации бокса в частности и спорта в целом.

Самарская областная федерация бокса стала инициатором проведения крупного турнира по профессиональному боксу «Буря на Волге». Соревнования проведут в Самаре уже в ноябре этого года.

- Бокс в Самаре любят. Куйбышевско-самарская школа бокса создана многими поколениями спортсменов и профессиональных тренеров. Евгений Юдин, Василий Шишов, Дмитрий Выборнов, Олег Саитов, Александр Алексеев и другие достойно защищали честь страны и области, - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель наблюдательного совета областной федерации бокса Александр Фетисов.

Турнир по боксу проведут в новом Дворце спорта на Молодогвардейской. В настоящее время там проводят завершающие работы, и через несколько недель Дворец спорта будет готов к открытию. Запуск объекта лично держит на контроле губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Организаторы турнира обещают показать яркое спортивное шоу. В программе «Бури на Волге» будет проведен титульный бой чемпиона Asia по версии WBA Эдгарда Москвичева из Санкт-Петербурга и бой за титул чемпиона России самарца Владимира Маркелова.