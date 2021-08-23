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Общество23 августа 2021 11:01

В Самаре 22 августа 2021 года на улице Фрунзе нашли боеприпасы

Из-за опасных боеприпасов эвакуировали жителей дома
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Жильцов дома эвакуировали. Фото: 63.RU

Жильцов дома эвакуировали. Фото: 63.RU

Вечером 22 августа по адресу Фрунзе, 41 произошла эвакуация жильцов дома. После обнаружения боеприпасов около 20:00 приехали экстренные службы.

По словам жителей дома у проживающей на первом этаже пенсионерки были найдены боевые гранаты. Для извлечения боеприпасов потребовалось вскрыть полы в квартире бабушки. Необычной находкой стали гранаты 1914 года.

О боеприпасах жильцы сообщили в дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области. После транспортировки боеприпасов минёры уничтожили гранаты на войском полигоне.