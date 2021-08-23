Двигатели самарского "ОДК-Кузнецов" обеспечили успешный пуск ракете "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb

Двигатели самарского ОДК сработали успешно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 августа в 1:13 по московскому времени с 31-й площадки комплекса "Восток" космодрома Байконур была запущена в космос ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb. Успешный пуск ее обеспечили серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО "ОДК-Кузнецов".

Специалисты завода подготовили ракету к старту и обеспечили работу силовых установок на космодромах. Они провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Была проведена проверка всех пневмощитов производства ОДК, которые подают воздух, азот и гелий на борт ракеты-носителя. Ничего не осталось без внимания.

Серийные изделия ОДК обеспечили уже 12 в 2021 году старт "Союза". Пуска от 22 числа стал девятым в программе OneWeb. Всего таких спутников на ракетах-носителях "Союз" с космодромов Куру, Байконур и Восточный будет запущено 672. Специалисты проведут 21 коммерческий запуск. Цель - обеспечить широкополосный допуск в интернет для пользователей по всему миру.