Жительница Тольятти отодрала рукав у форменной полицейской рубашки

Девушку привезли в полицейский участок, от чего она пришла в ярость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти может стать фигуранткой уголовного дела за нападение на полицейских. Ирине 33 года, рано утром 22 августа на улице ее задержал патруль и доставил в ближайший отдел полиции.

О том, что это была большая ошибка, полицейские задумались не сразу. Ирина и так-то вела себя не совсем адекватно, а в стенах полицейского участка и вовсе рассвирепела: набросилась на стражей порядка с кулаками, одному из них отодрала рукав форменной рубашки, расцарапала оголившуюся руку.

- Позже мы поняли, в чем дело – она под «веществами» была, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – На нее уже составили протокол по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

По факту нападения на стража порядка назначили проверку, так что Ирина, как придет в себя, может попасть еще и под уголовное преследование.