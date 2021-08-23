Одобрен проект по строительству храма по адресу Ново-Вокзальная, 178

Высота храма составит 44 метра по верхней точки креста

В Самаре 17 августа проводилось публичное слушание о возведении храма на Ново-Вокзальной. Настоятель храма просил предоставить разрешение на отклонение от изначальных параметров проекта.

Во время слушания настоятель выступил с пояснениями по проекту религиозного объекта. Высота храма составит 44 метра по верхней точки креста, объект будет построен из красного кирпича. Храм будет построен с высокими окнами и колоннадами.

Не все присутствующие поддержали проект, некоторые на голосовании высказались против возведения храма. Мнение аргументировалось тем, что в Самаре достаточно религиозных объектов. Советник губернатора Самарской области по вопросам градостроительства Виталий Стадников отметил, что территорию по адресу Ново-Вокзальная, 178 лучше использовать для социально важных построек.

На слушании итоги голосования были равными, голосов «за» и «против» было одинаковое количество. Проект был одобрен, потому что в департамент градостроительства Самары поступило 90 положительных писем о постройке храма.