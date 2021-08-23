В Самарской области водитель на «Субару» съехал в кювет, перевернулся и сбил женщину

ДТП произошло между селом Спиридоновка и Нуром. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 22 августа 2021 года, на обводной дороге «Самара – Нур – Спиридоновка» произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пострадавшую госпитализировали.

- По предварительной версии, водитель на автомобиле «Субару» съехал на обочину с дороги, его автомобиль перевернулся в кювет, а после он наехал на 39-летнюю женщину, которая стояла рядом с остановкой, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские проводят проверку.