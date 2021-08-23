В Самаре 18 сентября 2021 года заработает масштабная осенняя ярмарка

К участию в мероприятии приглашают всех самозанятых
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
18 сентября в Самарской области состоится осенняя ярмарка. Глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов приглашает к участию в ней всех самозанятых губернии.
Министерство экономического развития и инвестиций и центр "Мой бизнес" выступают организаторами мероприятия. Основная его цель - поддержка плательщиков налога на профессиональных доход и возможность познакомить жителей области с уникальными проектами местных мастеров.
- Это уже четвертое по счету мероприятие такого формата. Все они вызвали большой интерес у жителей. Мы приглашаем ремесленников нашего региона к участию в осенней ярмарке! - заявил Дмитрий Богданов.
Министр уверен, что ярмарка - отличная возможность реализовать свою продукцию и найти новых клиентов. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно быть действующим самозанятым, зарегистрированным в Самарской области, и производить собственную уникальную и полезную продукцию.
Прием заявок на участие продлится до 8 сентября. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте mybiz63.ru.