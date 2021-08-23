Наркодилера из Тольятти подозревают в распространении порнографии

Подозреваемый уже находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители заподозрили 31-летнего Валерия Е. из Тольятти в распространении порнографии. По версии силовиков, он занимался этим 28 января 2020 года.

- В неустановленном месте на территории Центрального района города под ником "Варвара Ивановна" подозреваемый распространял порнографические материалы в социальной сети "ВКонтакте", - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас злоумышленник отбывает наказание за другое преступление. Ранее он попался на незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.