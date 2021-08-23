В Тольятти начали проверку из-за загрязнений местности химикатами

В Самарской области проводят проверку по факту слива неизвестных химикатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти начали проверку по факту загрязнения местности химикатами. Об этом сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователям поступила информация, что неизвестные около железнодорожной станции сливали химикаты из вагонов-цистерн. Они выкапывали ямы, куда сбрасывали бочки с неустановленным веществом.

Отмечается, что в последние дни жители села Русская Борковка, которое находится поблизости от места сброса веществ, чувствовали специфический запах.

Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы, призванные установить уровень загрязнения.