В Самарской области сгорела "Нива", на которой угонщик ехал за спиртным

Оказавшись в кювете, автомобиль загорелся. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Большеглушицком районе мужчина угнал машину знакомого, чтобы съездить за алкоголем, и попал в аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию поступило сообщение, что недалеко от поселка Среднедольск сгорел автомобиль "Нива". Водителя на месте происшествия не было, но стало известно, что в больницу обратился 60-летний мужчина с травмой головы, которую он получил в ДТП.

Как выяснилось, мужчина взял чужой автомобиль, чтобы съездить в соседнее село за алкоголем. Автомобиль был открыт, внутри были ключи зажигания.

В пути угонщик, являющийся неопытным водителем, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги. Оказавшись в кювете, автомобиль загорелся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он арестован.