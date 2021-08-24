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Происшествия24 августа 2021 9:01

В Самаре несовершеннолетний на «Мерседесе» врезался в гараж

В результате аварии пострадал школьник
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре несовершеннолетний водитель без прав разбил "Мерседес" об гараж

В Самаре несовершеннолетний водитель без прав разбил "Мерседес" об гараж

В Самаре несовершеннолетний водитель «Мерседеса» врезался в гараж. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в Куйбышевском районе на улице Снежной. За рулем автомобиля находился водитель 2004 года рождения, которому по возрасту еще рано было иметь водительские права.

В результате аварии пострадал 22-летний пассажир, которого с травмами головы доставили в больницу, а также 14-летний школьник, его тоже госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют причины произошедшего, устанавливают подробности случившегося.