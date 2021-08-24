В Самаре из-за работ на проезжей части парализовано движение на Московском шоссе

В Самаре утром движение на Московском шоссе встало

В Самаре во вторник утром, 24 августа, на Московском шоссе образовалась сильная пробка из-за работ на проезжей части.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на пересечении с улицей Советской Армии. На выезде из города перед перекрестком около института связи закрыта значительная часть проезжей части. Из-за этого в утренние часы по направлению в город образовался сильный затор.

Ситуация усугубляется тем, что в плотном движении происходят аварии, так же случилось и сейчас. Мелкие аварии еще больше тормозят общий поток транспорта.

Уже традиционная пробка образовалась и на Ново-Садовой. Жители города в соцсетях возмущаются, что стоят в районе Советской Армии больше часа, и отмечают, что опаздывают на работу. "Я хочу на работу!!! ПУСТИТЕ!!" - пишут в соцсетях.