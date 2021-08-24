В Самарской области по-прежнему более 400 заразившихся коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом за прошедшие сутки заразились еще 434 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По выздоровлению выписали 241 человека из ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 87 156 человек. Из них выздоровели 75 803 заразившихся.

За прошедшие сутки в регионе 21 новый смертельный случай, всего умерли 3 067 человек.

В целом по стране 18 833 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились порядка 6,78 млн человек.