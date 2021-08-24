Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 августа 2021 11:40

В Самарской области еще 434 человека заразились коронавирусом: данные на 24 августа 2021

За сутки в регионе умер 21 заразившийся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области по-прежнему более 400 заразившихся коронавирусом за сутки

В Самарской области по-прежнему более 400 заразившихся коронавирусом за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом за прошедшие сутки заразились еще 434 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По выздоровлению выписали 241 человека из ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 87 156 человек. Из них выздоровели 75 803 заразившихся.

За прошедшие сутки в регионе 21 новый смертельный случай, всего умерли 3 067 человек.

В целом по стране 18 833 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились порядка 6,78 млн человек.