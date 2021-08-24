Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 12:21

В Самаре мужчина открыл стрельбу в ресторане

Инцидент произошёл на выходных и попал на видео
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Самаре мужчина открыл стрельбу в ресторане. ФОТО: Скриншот

В Самаре мужчина открыл стрельбу в ресторане. ФОТО: Скриншот

В Самаре возбудили уголовное дело из-за стрельбы, которая произошла на выходных. Видео с инцидентом попало в соцсети.

На видео компания из троих мужчин отдыхает в ресторане «Винотерия» на Некрасовской. В один момент беседа принимает напряжённый характер, в результате чего один из мужчин хватается за пистолет и несколько раз стреляет в другого мужчину, сидевшего с ним за одним столом. Раны оказались не тяжёлыми, так как человек, в которого стреляли, смог самостоятельно покинуть помещение. Услышав выстрелы, другие посетители ресторана также в спешке начали покидать заведение.

Пострадавшего доставили в больницу и сообщили в полицию.

- По факту сообщения о доставления в лечебное учреждение жителя Самары 1991 года рождения с травмой головы проводится проверка, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент личности участников конфликта известны, проверка идёт по статье 213 «Хулиганство».

В Самаре мужчина устроил перестрелку в ресторане Винотерия