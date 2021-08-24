19 сотрудников ТОАЗА наградили за хорошее вождение в Тольятти

Сотрудники ТОАЗ уделяют много внимания пропаганде безопасности дорожного движения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти отметили лучших водителей ПАО "ТОАЗ". Начальник отдела ГИБДД городского Управления МВД России Алексей Качкин вручил сотрудникам предприятие благодарственные письма.

Награды удостоились 19 работников автотранспортного цеха "Тольяттиазота". В полиции отметили их высокий профессионализм, ответственность и неукоснительное соблюдение ПДД.

– В автопарке предприятия работают более 200 водителей. Ежедневно они перевозят тысячи пассажиров, совершают сотни выездов на линию - не только по городу, но и между городами. Наша общая задача, чтобы за рулем находились профессионалы, - заявил Алексей Качкин, отметив высокую культуру вождения и профессионализм водителей ПАО "ТОАЗ".

- Рад и горд за коллег. Некоторые из них ежегодно защищают честь нашего предприятия на городском конкурсе профмастерства и постоянно демонстрируют высокий уровень, регулярно становясь его победителями, - сказал в свою очередь директор по транспорту и логистике "Тольяттиазота" Владимир Эскин.

На ТОАЗ продолжает уделять большое внимание пропаганде безопасности дорожного движения. Причем как среди работников предприятия, так и среди жителей города. В частности, это делается в рамках социальной программы "Химия добра". В ней компания поддерживает городской Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Планета". На гранты ТОАЗа организация закупила оборудование для экспресс-лаборатории "Дорога без опасности", которая позволяет проводить обучающие и профилактические занятия для детей в разных районах города.