В Самаре с владельца рынка «Караван» хотят взыскать 225 миллионов рублей

Рассмотрение иска назначено на 15 сентября 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области 15 сентября 2021 года будет рассматривать иск в отношении учредителя рынка «Караван». Как сказано в картотеке Арбитража, финансовый управляющий самарского предпринимателя Юрий Берестнев требует признать сделку 2013 года между Виктором Хенкиным и его дядей Александром Хенкиным недействительной, притом 225 миллионов рублей взыскать с последнего.

Дело о банкротстве Виктора Хенкина было возбуждено в конце 2020 года, в марте текущего года суд удовлетворил несостоятельность бизнесмена. Если суд удовлетворит иск конкурсного управляющего, то часть задолженности по предыдущим делам о банкротстве будет покрыта средствами дяди бизнесмена.

Александр Хенкин является учредителем ООО «Караван», а также одноименным рынком в Самаре.