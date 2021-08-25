В Самаркой области на трассе М-5 перевернулся грузовик

В Самарской области на трассе перевернулся грузовик. Фото - скриншот

В Самарской области во вторник, 24 августа, произошло ДТП с грузовиков. Информация об аварии появилась в соцсетях.

На видео заметно, что грузовик перевернулся и упал на разделительные барьеры, фактически их разрушив.

Аварию прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области. По данным полицейских, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля. Пострадавших в результате аварии не было.

Сейчас полицейские выясняют причины аварии, по факту случившегося проводится проверка.