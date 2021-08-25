В Самаре на Московском шоссе закрыли дорогу в районе Гастелло

В Самаре на Московском шоссе перекрыли часть проезжей части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли часть дороги в районе Гастелло на Московском шоссе. Об этом сообщили в городской администрации.

В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону, в городе перекладывают теплосети, в том числе, в районе проезжей части.

Как сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко, перекрытия необходимы ради оперативной перекладки труб. Ожидается, что к воскресенью, работы завершат и движение снова откроют в полном объеме.

Пока же самарцы жалуются на сильные пробки на Московском шоссе. Так, вчера движение буквально встало, и люди не смогли вовремя доехать на работу. Проблемы возникли и в среду утром, 25 августа.