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Общество25 августа 2021 10:11

Самарца подозревают в убийстве знакомой пенсионерки

Пожилая женщина скончалась от ножевых ранений
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре расследуют убийство пенсионерки

В Самаре расследуют убийство пенсионерки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчину подозревают в убийстве знакомой пенсионерки. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером, 22 августа, в доме в Кировском районе 38-летний поругался со своей знакомой 64-летней пенсионеркой. На почве конфликта он несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, следователи выясняют подробности произошедшего, устанавливают причины случившегося.