Более 300 спортсменов приняли участие в турнире по греко-римской борьбе в Самаре

Победителями стали ребята со всех уголков России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре состоялся II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей "Новая Высота". Он посвящен памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 29 регионов страны.

Проводит состязания Самарская областная федерация спортивной борьбы при поддержке правительства региона, группы компаний "Волгатрансстрой" и "Карелин-фонда". Главная задача - популяризация борьбы, которая имеет славную историю в России, и здорового образа жизни. Ну и, конечно, речь идет о повышении уровня мастерства юных спортсменов.

- Этот турнир стал для молодых самарских спортсменов трамплином, возможностью подняться на новую высоту. У нас есть золотые медали первенств России, Европы, мира, - говорит президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

Сенатор РФ и трехкратный Олимпийский чемпион по этому виду спорта Александр Карелин считает, что "Новая Высота" открывает большие перспективы для карьеры всех участников турнира.

- Они имеют реальный шанс попасть в сборную России. Двое ребят. которые боролись на турнире 2019 года, уже проявили себя на первенстве мира. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки, - заявил прославленный борец.

По итогам двух дней соревнований выявлено 47 победителей и призеров в 12 весовых категориях. Мероприятие прошло на высшем уровне. Участники турнира увезли с собой из Самары не только награды, но и массу ярких впечатлений.