Пенсионер на "Приоре" протаранил "Мазду" в Самаре

В Самаре "Мазда" отлетела на пешеходные ограждения после аварии. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре "Приора" врезалась в "Мазду", иномарка отлетела на пешеходное ограждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на улице Победы. По данным полиции, 61-летний водитель на "Приоре" поворачивал налево на зеленый свет, но не пропустил "Мазду 3", которая ехала навстречу и имела преимущество.

Автомобили столкнулись, от удара иномарка отлетела на пешеходное ограждение.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю "Приоры". С травмами головы его на скорой помощи отвезли в больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.