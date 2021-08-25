В Самаре в сентябре 2021 года пройдет очередное распределение мест в детских садах

Распределение мест пройдет автоматически Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент образования Самары сообщил о сроках очередного распределения свободных мест в детские сады региона. Так, на 2021-2022 год места в муниципальные дошкольные учреждения будут распределяться в сентябре.

Чиновники напомнили о порядке распределения. Так, родители должны проверить и по необходимости скорректировать информацию, а дальше места будут давать автоматически. О том, что малыша взяли в группу сообщит заведующий выбранным детским садом, либо самостоятельно на портале образовательных услуг.

Напомним, если ребенка взяли в муниципальный детский сад, родители должны в течение 10 дней прийти в дошкольное учреждение, чтобы лично подтвердить свое согласие на зачисление.