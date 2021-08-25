В Самаре записаться в общественные наблюдатели можно прямо на улице

В Самаре всех желающих записывают в общественные наблюдатели

В Самаре начали работу информационные центры, где все желающие могут записаться в общественные наблюдатели. Обо всех возможностях жителям рассказывают волонтеры. Стать наблюдателем может любой совершеннолетний гражданин, достигший совершеннолетия и не занимающий должности в органах исполнительной, законодательной и судебной власти. Кстати, по статистике самыми активными участниками этого общественного института становятся люди в возрасте от 35 до 55 лет - и студенты, и домохозяйки, и сотрудники различных предприятий.

- Важно самому прийти, все увидеть и убедиться, что выборы проходят честно. Но если необходимо - сообщить в случае увиденных нарушений в общественный штаб по независимому наблюдению, - отметила президент Нотариальной палаты региона Галина Николаева, которая в этом году стала главой общественного штаба наблюдения за выборами.

Организаторы пикетов с волонтерами, где каждому жителю рассказывают о возможностях общественного наблюдения, говорят, что политические взгляды в этом деле не важны. Волонтеры кратко рассказывают всем желающим о том, что нужно для того, чтобы стать общественным наблюдателем, чему необходимо научиться. И все больше людей принимают решение больше узнать об этом процессе и лично поучаствовать в том, чтобы сделать выборы честными и прозрачными.