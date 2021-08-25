Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за формирование народной программы

Губернатор поблагодарил самарцев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил заметный вклад жителей региона в формирование народной программы "Единой России". С этим документом партия пойдет на осенние выборы.

- Жители региона стали самыми активными в Приволжском федеральном округе. Каждый десятый человек из тех, кто принял участие в подготовке народной программы, оказался жителем 63-го региона, - заявил Азаров.

Секретарь регионального отделения партии также поблагодарил земляков за активную позицию и неравнодушный подход. Он пообещал, что такое доверие органы власти будут всеми силами оправдывать.

Уже 27 августа самарские единороссы проведут третий этап конференции, на котором будет принята региональная программа. Ее предложат избирателям. По аналогии с федеральной, в нее войдут предложения по различным сферам и направлениям, которые вносили на сайте np.er.ru