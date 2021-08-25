Под Тольятти рыбака насмерть убил собственный автомобиль

На сленге спасателей такое ЧП называется «гибель на ровном месте». Фото: Андрей Дербенев

В селе Васильевка Ставропольского района на озере произошло ЧП – машина скатилась с пригорка и насмерть задавила своего владельца. Об этом сообщил руководитель ЦГЗ Тольятти Андрей Дербенев.

- На 49-летнего рыбака наехал его же собственный автомобиль, который стоял на небольшом бугре. По всей видимости, погибший оставил машину на пригорке не на ручном тормозе и даже не на скорости, - рассказал Андрей Дербенев.

Машина скатилась и наехала на мужчину, который в этом момент сидел на берегу. Рыбак оказался под днищем на глубине всего 40-50 см. Чтобы извлечь погибшего, спасатели ЦГЗ Тольятти использовали специнструмент и лебёдки.