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Здоровье25 августа 2021 20:29

В Самарской области от коронавируса привили миллион человек

Миллионным вакцинированным стала жительница Тольятти
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Женщину лично поздравил Николай Ренц

Женщину лично поздравил Николай Ренц

Жительница Тольятти стала миллионным вакцинированным от коронавируса в Самарской области. Женщина пришла на прививку в Тольяттинскую городскую больницу №3. Глава Тольятти Николай Ренц лично поздравил местную жительницу с этим событием.

Николай Ренц подарил женщине подарок и вручил цветы. Он пожелал ей здоровья и рассказал, что после прививки у нее в 30 раз меньше шансов серьезно заболеть коронавирусом.

Как сообщили в администрации города Тольятти, по состоянию на 25 августа, первый компонент прививки сделали более 171 тысячи тольяттинцев, а завершили вакцинацию 139,6 тысяч человек. Напомним, чтобы обеспечить максимальную иммунизацию, необходимо до 1 ноября 2021 года привить 80% жителей Самарской области, которые достигли 18-летия.