В Самарской области в ближайшие дни температура воздуха опустится до комфортных +29 градусов

Днем и ночью станет чуть прохладнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни станет чуть прохладнее. От изнуряющей жары можно будет отдохнуть при комфортных +29 градусах. Кроме того, синоптики обещали местами кратковременные дожди.

По прогнозу синоптиков, к региону приблизился холодный атмосферный фронт, который понизит температуру до более комфортных значений. Кроме того, в дальнейшем Самарская область попадёт под влияние усиливающегося отрога антициклона с северо-запада, влияние которого сохранится до конца рабочей недели. Несмотря на это, в конце августа в регионе все же средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 7 градусов, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов.

26 августа 2021 года в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +26…+29 градусов.

В пятницу, 27 августа, в регионе также будет малооблачно. Синоптики не прогнозируют осадков в этот день, однако северный ветер усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха днем +24…+29 градусов, ночью до +16.

28 августа также сохранится усиленный северный ветер до 11 м/с, осадков не ожидается. Температура также не поднимется выше +29 градусов, а ночью будет прохладно +11…+16 градусов.