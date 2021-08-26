В Самаре на Заводском шоссе сбили 18-летнего пешехода

Парень шел по пешеходному переходу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 25 августа, на Заводском шоссе 66-летний водитель на автомобиле Лада Гранта сбил молодого пешехода. 18-летний парень был госпитализирован в больницу с травмой головы.

По предварительным данным, водитель двигался по Заводскому шоссе от проезда Мальцева в сторону Авроры. На нерегулируемом пешеходном переходу он сбил 18-летнего парня. В результате ДТП, пешеход был госпитализирован в больницу, где после осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение.

По данным сотрудников ГИБДД, 66-летний водитель за прошедший год уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет назначено процессуальное решение.