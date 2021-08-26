В историческом центре Самары трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу

По предварительной информации, обошлось без пострадавших ФОТО: Юрий Ханжин Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня утром, в четверг 26 августа, в историческом центре Самары произошло ДТП. В районе пересечения улиц Венцека и Фрунзе с рельсов сошел трамвай, следовавший по маршруту № 20.

- Как говорят очевидцы, при повороте с Венцека на Фрунзе задняя пара последнего вагона поехала прямо. Хорошо, что стоящую машину не задело, - пишет местный житель Юрий Ханжин в социальных сетях.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас дорога на указанном участке перекрыта. Специалисты стараются как можно быстрее устранить последствия аварии.