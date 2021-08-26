В Самаре умер полковник милиции Юрий Костенич

Прощание с милиционером пройдет 27 августа

В Самаре 25 августа скончался полковник милиции Юрий Костенич. Мужчине было 72 года, на протяжении всей жизни он достойно нес службу в ГУВД Самарской области.

Юрий Борисович начал службу в органах в 1983 году в секретариате областного управления внутренних дела. Он работал в милиции 35 лет. С 1990 года Юрий Борисович был руководителем Отдела делопроизводства и режима регионального ГУВД.

Коллеги вспоминают умершего чутким и всегда готовым прийти на помощь. Юрий Костенич был неравнодушен к чужим бедам и проблемам. У бывшего начальника есть множество ведомственных наград. Руководство ГУ МВД по Самарской области, личный состав и ветераны ОВД выражают соболезнования родным и близким Юрия Борисовича. Прощание с покойным пройдет 27 августа.