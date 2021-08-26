Самарский губернатор потребовал найти и наказать виновников лесного пожара в Тольятти

Предварительной причиной лесного пожара в Тольятти называют поджог

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что необходимо найти и по всей строгости закона наказать виновных в пожаре в Тольятти.

Сообщение о пожаре в Тольятти поступило в МЧС в среду вечером, 25 августа. Из-за сильного ветра площадь, пройденная огнем, составила порядка 32 гектар. В четверг утром пожар был локализован на площади 0,5 гектара.

Для ликвидации пожара привлекались 197 человек и 64 единицы техники, задействовалась авиация - самолет Ил-76 и вертолеты Ми-8.

По предварительным данным, причиной пожара является поджог. "Нет слов, как этих нелюдей назвать, которые уничтожают нашу природу, нашу родную земля. Надеюсь, что сообща с жителями Тольятти мы найдем этих поджигателей и накажем их по всей строгости закона", - сказал Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе на протяжении нескольких дней боролись с масштабными природными пожарами в районе села Борское и на территории Нефтегорского лесничества в районе населенного пункта Гвардейцы.

В сложившихся условиях губернатор призвал жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности и действующий запрет на посещение лесов.