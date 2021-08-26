В Самаре легковушка сбила девушку на пешеходном переходе

Девушка отлетела от машины при ударе. Фото - скриншот

В Самаре в поселке Управленческий легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе молодую девушку. Информация об этом появилась в группе "Подслушано Управа".

На видео заметно, как автомобиль сначала остановился перед пешеходным переходом, а затем начал движение, когда по переходу шла девушка. Удар оказался такой сильный, что девушку подбросило, и она упала на асфальт.

Пострадавшая затем сама ушла с дороги и осталась стоять на тротуаре. Девушка-водитель еще какое-то время посидела в машине, а затем вышла к пострадавшей.

В комментариях пользователи писали, что и девушка-пешеход должна была быть более внимательной при переходе дороги и убедиться, что автомобили остановились.