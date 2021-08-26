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Общество26 августа 2021 17:21

В Самаре на продажу выставили корпус Самарского подшипникового завода

Нежилое здание и землю оценивают в 120 млн рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре пытаются продать корпус завода, который находится на стадии банкротства

В Самаре пытаются продать корпус завода, который находится на стадии банкротства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпус Самарского подшипникового завода №7 выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовал арбитражный управляющий Алексей Пономарев

Начальная цена лота составляет 120 млн рублей. Продать хотят нежилое помещение и земельный участок по адресу Калинина, 1.

Помещение имеет площадь 48 130 квадратных метров, земельный участок - 34 597 квадратных метров.

Отмечается, что нежилое помещение корпуса №7, которое продают, значительно изношено.

Самарское предприятие сейчас находится в стадии банкротства.