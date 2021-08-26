В Самаре на продажу выставили корпус Самарского подшипникового завода

В Самаре пытаются продать корпус завода, который находится на стадии банкротства
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Корпус Самарского подшипникового завода №7 выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовал арбитражный управляющий Алексей Пономарев
Начальная цена лота составляет 120 млн рублей. Продать хотят нежилое помещение и земельный участок по адресу Калинина, 1.
Помещение имеет площадь 48 130 квадратных метров, земельный участок - 34 597 квадратных метров.
Отмечается, что нежилое помещение корпуса №7, которое продают, значительно изношено.
Самарское предприятие сейчас находится в стадии банкротства.