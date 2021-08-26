Самарцы уже сейчас могут оформить "Карту жителя Самарской области"

На обратной стороне карты - фото владельца. Фото: Евгения ВАСИНА

Для самарцев стало доступно оформление "Карта жителя Самарской области". Решение о создании единой пластиковой карты, которая объединит в себе функции банковской карты, транспортной карты, полиса ОМС, идентификатора и карты скидок, было принято еще в период проведения Петербургского международного экономического форума. Этот вопрос также поднял во время своего послания Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Сейчас подписано соглашение об эмиссии “Карты жителя Самарской области” с тремя банками. Банк ВТБ уже приступил к выпуску карт, на стадии тестирования банки Солидарность, Газпромбанк, - сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов департамента стратегии и развития бизнеса АО "Национальная система платежных карт" Мария Точилова на встрече с журналистами.

“Карта жителя Самарской области”, выпускаемая банком ВТБ, создана на базе дебетовой Мультикарты данного банка, работающей на платёжной системе "Мир". При этом “Карта жителя Самарской области” сохраняет все преимущества как платежной системы, так и Мультикарты. В том числе на нее могут перечисляться социальные выплаты, зарплата или пенсия.

- Этот проект в первую очередь создан для удобства жителей. Сейчас в проработки находятся сервисы, направленные на социальные выплаты, взаимодействие с органами исполнительной власти. Уже сейчас в мобильном приложении "Карта жителя Самарской области" доступна возможность проверки очереди в детский сад, очереди на жилье, и число этих сервисов будет расти, - подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Еще одно преимущество для держателей данной карты - с 1 сентября стартует совместная акция с платежной системой "Мир", в рамках которой пользователи "Карта жителя Самарской области" будут получать скидку при оплате проезда в общественном транспорте Самары, Тольятти и Сызрани в размере 8 рублей.

Как отметил Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, в банк уже поступило более 1000 заявок на выпуск "Карты жителя Самарской области". Обслуживание карты - бесплатное, период выпуска - две недели.