В Самаре может появиться филиал уникального лодочного предприятия из Сызрани

50 % продукции из региона экспортируется - в том числе и за рубеж Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов 24 августа посетил предприятие по производству маломерных судов ООО "Виктори Боатс", базирующееся в Сызрани. Там создают высококачественные алюминиевые и комбинированные лодки. Популярны они не только в губернии, но и за рубежом.

Как заявил директор площадки Александр Коровкин, в последние три года спрос на их продукцию растет. По его мнению, на этом сказывается качество лодок и тот факт, что люди из-за пандемии по-другом планируют свой отдых.

В линейке "Виктори Боатс" сегодня 7 комбо-лодок, столько же алюминиевых. Сейчас в разработке есть еще 5 моделей. Все они придуманы местными конструкторами. Ставку в компании, в которой трудится 50 человек, делают на комфорт.

С ростом объемов производства руководство предприятия планирует увеличить число рабочих мест на 70 %. Суден тоже станет больше. В этом году планируется произвести более 200 лодок, в планах на следующий - уже более 400 предзаказов. Половина от общего объема поставляется на экспорт. Удивляться не стоит - в регионе комбо-лодки больше никто не делает.

- У инвестора серьезные планы и понятно, что без министерства экономического развития, в хорошем смысле, здесь никак не обойтись. Мы подобрали структуру финансирования для развития проекта, - заявил Дмитрий Богданов.

Министр отметил, что с администрацией города есть договоренность о подборе новой площадки. Также ведутся поиски места для расширения в Самаре. Работа по подготовке кадров для компании будет проводиться и с учебными заведениями Сызрани. Реализовать все планы поможет и областной Центр поддержки экспорта.