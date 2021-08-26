Самарцы в День знаний смогут посмотреть дискуссии ученых, бизнесменов и артистов

В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии

Известные ученые, спортсмены, бизнесмены и артисты примут участие в просветительском марафоне "Новое Знание", который пройдет с 1 по 3 сентября. Марафон приурочен к Дню знаний.

Свое участие уже подтвердили такие спикеры как Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Константин Эрнст, Евгений Касперский и многие другие. Кроме того, ожидается участие зарубежных звезд науки и культуры, чьи имена пока не разглашаются.

В программе марафона запланированы лекции, интервью и дискуссии, а также видеоэкскурсии из уникальных мест страны.

Среди обсуждаемых тем - возвращение в офис в постковидную эпоху, перспективы развития электромобилей, поп-культура в театре и многое другое.

Посмотреть выступление разных спикеров можно на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе в соцсетях - https://vk.com/znanierussia.