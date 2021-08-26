В Самаре поймали парня, который заказывал наркотики в Испании

В Самаре парню, который покупал наркотики в Испании, грозит реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выявили 20-летнего парня, подозреваемого в контрабанде наркотиков и психотропных веществ, которые он заказывал в Испании. Об этом сообщили в Самарской таможне.

Как выяснилось, наркотики он заказывал через интернет-магазин, а для конспирации оформлял посылки на подставных людей. Те получали товар и передавали молодому человеку.

Всего таможенники отследили 7 подобных посылок, в которых были кодеин, оксикодон, дигидрокодеин и марихуана общем весом в 5 кг. Также обнаружили таблетки, содержащие психотропное вещество.

По факту контрабанды наркотических средств в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.