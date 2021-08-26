В Сызрани собираются сделать круглогодичный курорт и парк Юрского периода

На сессии озвучено много интересных проектов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

24 августа министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сделал рабочий визит в Сызрань. Там он посетил историко-туристический и гостинично-развлекательные объекты, а также прошел пешком почти всю главную улицу исторической части города - Советскую. Побывал глава минэкономразвития в Кафедральном соборе, Сызранском Кремле и на обновленной набережной.

В этот же день в городе состоялась стратегическая сессия, посвященная туристическому развитию. Местные предприниматели и активисты разработали концепцию конкретных продуктов, которые могли бы быть востребованы у гостей города.

- Рядом с Сызранью расположено много объектов для показа и посещения туристами: глэмпинги, уникальные природные места. Мы подготовили площадку для реализации крупного инвестиционного проекта «"Волжская сказка", сейчас привлекаем инвестора, - отметил Дмитрий Богданов.

Министр поделился весьма интересными планами. Он заявил, что Сызрань станет круглогодичным курортом с горнолыжными трассами для отдыха зимой и водным комплексом для летних месяцев.

- Недавно мы запустили многомесячную программу, в этот раз вместе с бизнесом и экспертами делаем некую сборку идей. Мы собрали предпринимателей из Самары, Тольятти, самых опытных профессионалов в сфере туризма, чтобы выработать поэтапный план мегапроекта "Сызрань туристическая" и видим в этом достаточно серьезный потенциал для дополнительного развития города», - добавил Богданов.

Проекты оценили эксперты. В их число вошли представители туроператоров, правительства и городской администрации. Учасники предлагали много занимательного - глэмпинги, гастрономические фестивали, туры одного дня и не только.

Большой отзыв вызвало возможное появление горнолыжного комплекса, ведь зимой здесь туристического потока почти нет. Его планируется разместить в культурно-историческом месте - рядом с пещерами и Благовещенским монастырем.

- Здесь же можно организовать парк Юрского периода, - предложила исполнительный директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани Нина Енщикова.

Впереди еще две сессии - аналитическая и образовательная. По их итогам наработки превратят в полноценные туристические продукты.