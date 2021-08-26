Скульптуру "Аленький цветочек" начали устанавливать в сквере Аксаковых в Самаре

В сквере Аксаковых устанавливают новую скульптуру

Скульптуру "Аленький цветочек" начали устанавливать в Самаре в отреставрированном сквере Аксаковых. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Автором скульптуры является Иван Мельников. Официально открыть новую достопримечательность планируют в День города в сентябре.

В сквере обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки, а также поставили прозрачные конструкции с размещенным на них текстом из сказки "Аленький цветочек". При их создании использовали трехслойное каленое стекло, которое должно выдержать атаки вандалов.

На месте сквера стоял дом семьи Аксаковых. Почетный гражданин Самары, губернатор Григорий Аксаков жил там со своей дочерью Олей, которой ее дедушка, знаменитый русский писатель Сергей Аксаков посвятил сказку "Аленький цветочек". Позже, в 30-х годах XX века, на этом месте сделали сквер с фонтанами. В дальнейшем эта территория утратила прежнее значение и, фактически, пришла в запустение.