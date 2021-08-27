Скидки на проезд по карте "Мир" вернут в Самаре с 1 сентября 2021 года

Оплатить проезд картой МИР можно со скидкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возвращают скидки на проезд в общественном транспорте при оплате картой МИР любого банка. Предложение будет действовать с 1 сентября по 31 декабря. Поездка будет дешевле на шесть рублей! Скидка действует для всех держателей карт во всем общественном транспорте, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты: в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах.

- Сумма поездки сразу спишется со скидкой. Для этого просто нужно прислонить карту к устройству-считывателю, - отмечают организаторы акции.

Еще большую скидку можно получить, оплачивая проезд картой жителя Самарской области - скидка составит 8 рублей. С картой МИР можно будет проехать за 23 рубля. Акция будет действовать не только в Самаре, но и в Тольятти, Сызрани и Жигулевске.