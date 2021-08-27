В Самарской области в выходные ночью похолодает до +8 градусов

Погода становится по-настоящему осенней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные с 27 по 29 августа 2021 года в Самарской области. По прогнозу, жары не ожидается, ночи станут по-осеннему прохладными, но дождей не будет.

В пятницу, 27 августа, в Самарской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +23…+28 градусов.

В субботу днем температура понизиться еще на несколько значений и не поднимется выше +26 градусов. Ночью похолодает, температура воздуха составит +8…+13 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, также не будет дождей. Ветер будет прохладным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять +21…+ 26 градусов.