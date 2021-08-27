Суд о банкротстве компании семьи Серпера останавливает стройку "Ракиты"

ЖК Радуга в Самаре Фото: кадр с видео

В Самарской области продолжаются судебные заседания по вопросу банкротства компании "ПСК"-Волга". Еще 23 ноября в отношении фирмы, которая долгое время принадлежала - по данным открытых источников - семье Евгения Серпера, депутата Госдумы, была введена процедура наблюдения. Долги компании перед сотрудниками составили более 10 млн рублей, перед подрядчиками - более 80 млн рублей. После установления временного управляющего для "ПСК"-Волга", в суд обратилась местная налоговая, которая потребовала принять обеспечительные меры. В "спорное" имущество" попал и земельный участок, на котором сейчас специализированные застройщики "Ракета" и "ССК" должны вести строительство ЖК "Ракита".

Именно эти компании обратились в суд с апелляцией. Смысле установленных судом запретов сводится к тому, что компании не могут в данный момент как-то отчуждать части земельного участка или передавать его в залог, обременять правами третьих лиц. То есть -компании не могут продолжать заключать договора долевого строительства, а значит, им негде брать денег на достройку дома. При этом дольщики на объекте уже есть (заключено пять договоров) и велика вероятность, что они окажутся обманутыми.

24 августа арбитражный суд рассмотрел апелляцию, но судьи решили, что нарушений в решении их коллег нет. Судьи также указали, что часть обеспечительных мер и так снята судом - речь идет о тех моментах, которые напрямую нарушают права третьих лиц - то есть участников долевого строительства. При этом строительные работы на объекте пока не возобновлены - в самих компаниях пока не объясняют, собираются ли достраивать дом.

Последний суд оставил решение первой инстанции об ограничительных мерах без изменения, но у компаний осталась возможность подавать новые жалобы через суд первой инстанции.