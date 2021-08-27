Жительница Самары заплатит 890 тысяч рублей за смертельное ДТП с пешеходом

Виновницу аварии лишили свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автолюбительницу из Самары, которая насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе, приговорили к лишению свободы и выплате компенсации семье погибшего. Приставы предупредили женщину, что в случае неисполнения обязательств, будет вынесено постановление о наложении ареста на ее счета и имущество.

Как стало известно, жительница Самары, будучи на отдыхе, превысила скорость и насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В отношении виновницы аварии возбудили уголовное дело, суд вынес решение о лишении свободы и выплате моральной компенсации вдове мужчины в размере 892 тысячи рублей.

Судебные приставы предупредили осужденную о последствиях отказа от исполнения обязательств и возбудили в отношении нее исполнительное производство. В случае неисполнения, долг перед вдовой вырастет на 7%, а счета и имущество будет арестовано.