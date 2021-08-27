В Самаре на Московском шоссе появились первые проекционные пешеходные переходы

Инновационные технологии дошли до Самары. Фото: Минтранс

В Самаре появился первый проекционный переход. Инновационная «зебра» расположилась возле ТРЦ «Московский» на Московском шоссе.

Напомним, внедрение киберпереходов на дороги Самары анонсировали еще весной этого года. заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов рассказал, что проекционные переходы могут обезопасить дорожное движение, так как яркий свет, излучаемый проекцией, видно издалека.

Киберпереход представляет собой проекцию дорожной разметки на асфальт. Такие переходы становятся все более популярны в России, а теперь появились и в Самарской области.