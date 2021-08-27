В Самарской области пьяный водитель довел полицейского до больничной койки

После того, как агрессоров «оформили». капитан полиции был вынужден обратиться в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван Иваныч из небольшого поселка под Самарой в 5 утра решил прокатить с ветерком свою возлюбленную Людмилу. Поездка закончилась плачевно, потому что кренделя, которые Иван Иванович выписывал на дороге, привлекли к его машине внимание ДПСников.

Те остановили Renault Sandero, водитель открыл дверь, стражи порядка учуяли неладное.

- Сладкая парочка, которая сидела в машине, очевидно была пьяна и вела себя довольно агрессивно, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Когда составляли протокол, дамочка бросилась на инспектора и ударила его по лицу.

После того, как агрессоров «оформили», капитан полиции был вынужден обратиться в больницу – медики говорят, что у него был гипертонический криз и травмы левой руки.

На Ивана Иваныча составили протокол ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Но для него проблемы с законом – не в новинку. Он уже имеет судимость за убийство.