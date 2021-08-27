Из Самары в Сызрань запустят туристический маршрут по Волге

До Сызрани туристы смогут добраться и по воде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Сызрани прошло совещание с участием экспертов из сферы туризма, руководства речпортов Самары и Тольятти, а также представителей областного правительства и РЖД. Участники обсуждали развитие сызранского порта, организацию пассажирских и грузовых перевозок.

- Мы обсудили точки роста. Сегодня активно прирастают контейнерные перевозки, будем обсуждать развитие логистического бизнеса в Сызрани. Это еще один вектор развития города, который мы видим, - рассказал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По результатам встречи был принят ряд значимых решений. Эксперты сошлись на том, что возможность добраться до Сызрани не только по автомобильной или железной дороге, но и по Волге даст новый импульс развитию туристического потенциала города.

- Нам, конечно, хотелось бы, чтобы туристы "приходили" в город и по воде, и по железной дороге. Если РЖД уже готова доставлять нам туристов, то с речным сообщением еще нужно работать. Мы заинтересованы в еще больших показателях в этой сфере. Для этого мы благоустраиваем город, проводим мероприятия, создаем новые точки притяжения гостей, - отметил исполняющий обязанности главы Сызрани Анатолий Лукиенко.