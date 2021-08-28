В Самарской области пьяный мужчина угнал машину односельчанина, чтобы покататься

Материала дела переданы в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голливудская история приключилась в селе Большая Черниговка Самарской области. Инспекторам ДПС поступило сообщение о подозрительном автомобиле, за рулем которого мог быть пьяный водитель. Патрульные, которые дежурили в это время в селе Большая Черниговка, оперативно отреагировали и остановили подозрительный ВАЗ-21099. За рулем действительно оказался пьяный водитель, только вот авто, как оказалось, принадлежало не ему.

- В салоне находились двое мужчин, один из которых - пассажир пояснил, что автомобиль принадлежит ему. Мужчина также сообщил, что подвозил односельчанина до дома, однако когда машина остановилась, попутчик попросил прокатиться. Владелец отказал, поскольку видел, что его попутчик пьян, но мужчина самовольно сел за руль и поехал. Хозяину автомобиля удалось сесть на пассажирское место, чтобы остановить нарушителя, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В это время машину и остановили полицейские. Позже медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило, что водитель был пьян. Полицейским он пояснил, что просто хотел покататься. Нарушителем и угонщиком оказался 29-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Сейчас в отношение подозреваемого возбуждено два уголовных дела: ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Оба дела объединены в одно производство и переданы в суд для принятия решения по существу.