В Самаре водитель Лады Приоры погиб после столкновения с мусоровозом

Фото группы ДТП 163 Самара (vk.com/dtp_163) Фото: СОЦСЕТИ

Субботнее утро в Самаре началось со смертельно ДТП. 28 августа в первой половине дня на ул. Промышленности столкнулись Лады Приоры и МАЗ, перевозивший мусорный контейнер. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда медиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 52-летний водитель автомобиля МАЗ ехал по ул. Промышленности в направлении от ул. 9 Мая к ул. Гагарина. В пути мужчина не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством, допустил выезд на встречную полосу, где и столкнулся с отечественной легковушкой. Авария произошла в районе дома №307 на ул. Промышленности.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП.

По факту ДТП началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе также отметили, что определить степень виновности участников аварии можно будет только после окончания проверки.