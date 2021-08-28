Маленький мальчик пострадал в ДТП в Сергиевском районе Самарской области

Ребенка доставят в больницу в Самаре.

Серьезное ДТП с двумя легковыми автомобилями и большегрузом произошло 28 августа в 08-20 в Сергиевском районе Самарской области на 1095,6 км М-5. В результате аварии пострадал ребенок 2019 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в момент аварии мальчик был в детском кресле. Ребёнок получил травму голову, но находится в сознании. Юного пассажира доставят в больницу Самары с помощью вертолета санавации.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они оградили место ДТП, оказывают содействие в освобождении проезжей части от посторонних предметов, устанавливают и опрашивают очевидцев ДТП. По факту случившегося проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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