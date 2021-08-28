Военная полиция Самарского гарнизона показала на форуме «Армия-2021» элетрошокеры и не только

Фото пресс-службы ЦВО.

В Самарской области проходит военно-технический форум «Армия-2021». В рамках форму о своей работе подробнее рассказали и представители Военной полиции региона, а также представили нелетальное оружие, стоящее на вооружении подразделений, дислоцированных в Поволжье. Так гости форма могли увидеть комплекс «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», «ЭШУ-200», «Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП.

Кстати, общественную безопасность на форму тоже обеспечивают подразделения военной полиции, привлечено более 20 военнослужащих.

Напомним, военно-технический форум «Армия-2021» проходит в Самарской области с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Там представлены военная техника и оружие, которое стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.